Temporal trágico en Miramar: 20 familias evacuadas y ausencia del gobierno nacional

Luego, agradeció también la visita del gobernador Axel Kicillof, quien por cuestiones de agenda no pudo estar presente en la conferencia de prensa. “Estamos en permanente contacto. Afortunadamente tuvimos respuesta”, afirmó Ianantuony.

Sobre las tareas que se están llevando adelante, el funcionario indicó que se prioriza “el despeje de las calles” y “garantizar el suministro eléctrico y el agua para el hospital, el hogar de ancianos y la clínica. Se empieza a normalizar la situación, también en Mar del Sur”.

miramar 2.jpg

Sobre las muertes, el intendente las calificó como “fatalidad” y “destino trágico” al hablar de Benjamín y Mónica. “Había ingresado y estaba fuera de peligro, en observación, y en horas de la mañana tuvo un paro cardíaco que desencadenó en su deceso. Estamos muy angustiados”, refirió sobre la mujer de 72 años que murió en la mañana de este miércoles.

Además, el intendente informó que se registraron “cinco ingresos al hospital y 17 atenciones en Centros de Salud con lesiones muy menores. Esta tragedia que se desencadenó en poco tiempo e hizo tanto daño podría haber sido peor. Habría sido una cola de tornado. Me extraña el negacionismo del cambio climático"

“Estamos dando asistencia a las familias que han tenido inconvenientes en sus casas. El ministerio de Desarrollo envió materiales para reponer en casas que han sido perjudicados. También desde el Banco Provincia ofrecerán créditos”, afirmó luego.

“Por una cuestión de seguridad se va a prestar el servicio de transporte, pero desde la vereda de la Terminal porque la estructura del edificio está muy dañada”, explicó, además, sobre el arribo y partida de los micros en una ciudad turística de la ciudad.

Sobre la ausencia del estado nacional, el intendente reclamó que “esto habla de a quiénes les interesa y a quiénes no. El mercado no puede resolver todo porque acá no hay un banco que ofrece ayuda, ni empresas, lo hizo la banca pública”.