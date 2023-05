Tensión en las afueras del congreso de UTHGRA en Mar del Plata

Al arribar se registraron algunos empujones e insultos debido a que no los dejaron ingresar a participar del 37º Plenario Nacional de Secretarios Generales y 57° Congreso General Ordinario de Delegados de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.

Juan Castro, Secretario Adjunto, manifestó que “vinimos con los delegados que fueron elegidos, pero no nos dejan entrar. Hemos hecho todo lo que dice la ley que debemos hacer, tendremos que esperar al que se hará en Buenos Aires. Haremos todas las gestiones pertinentes para poder ingresar porque no tiene participación la Ciudad de Buenos Aires y no permiten que nosotros planteemos las problemáticas más serias que tenemos que son los salarios y la obra social”.

Además, en el móvil de Radio Brisas comentó que el año pasado se dio la misma situación, cuando no los dejaron ingresar, por lo cual “la Justicia impugnó el congreso, ahora pretendemos lo mismo porque Buenos Aires no está representada. Tienen miedo de que les digamos la verdad, Barrionuevo les miente, que la obra social es excelente, que los salarios son buenos, y todos sabemos que los trabajadores están en negro y un salario que no supera los 60 mil pesos por mes, aunque se empeñen en decir que ganamos 250 mil”.