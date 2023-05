Terminó el alerta por lluvias: ¿Cómo sigue el clima?

Durante este sábado, el cielo estuvo gris y el agua comenzó a caer paulatinamente desde la mitad de la mañana. Luego, el caudal fue aumentando y si bien no llegó a diluviar, cayó con intensidad y además hubo intensos vientos. Más allá de las lluvias, no hubo mayores inconvenientes y desde Defensa Civil informaron que no hubo evacuados.