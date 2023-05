Tiene 19 años y asegura que quedó embarazada después de sentir "presencias sobrenaturales"

La joven de 19 años, cuya identidad no fue revelada, explicó que, luego de experimentar sueños extraños y de sentir "presencias sobrenaturales dentro de su habitación durante varios días", se dio cuenta de que estaba embarazada.

Sin embargo, los médicos desestimaron su afirmación y sugirieron algo realmente grave, que es que la joven podría haber mantenido relaciones sexuales sin darse cuenta, o bien podría estar negando esa situación.

“Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequear qué era lo que me pasaba y salí embarazada”, declaró la mujer en sus redes sociales.

La joven confirmó que seguirá adelante con el embarazo.

El increíble caso ocurrió en la localidad colombiana de Malambo, una ciudad ubicada a unos 20 kilómetros de Barranquilla y a casi 1000 kilómetros de la capital Bogotá, y fue dado a conocer por un medio local.

La historia de la joven, verdaderamente increíble, causó un verdadero escándalo en la localidad de Malambo, Colombia y generó un intenso debate en la opinión pública de los vecinos.

Pese a ello, la embarazada aseguró que está decidida a continuar con su embarazo y a tener el bebé. También señaló que cree que “él o ella” tendrá un propósito especial en la vida.

El caso generó un verdadero revuelo en las redes, en donde muchos internautas decidieron expresar su opinión sobre la creencia de la joven de que el espíritu fue el culpable de su embarazo.

Para algunos, la explicación es inverosímil, mientras que otros han mantenido una mente abierta sobre el fenómeno. “Yo digo que es algún mal que le hicieron para que yo quedara embarazada”, señaló uno de los tantos usuarios que se expresó sobre el caso.

Fuente: TN