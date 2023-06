Tiene a su hijo con una enfermedad terminal, acampa frente al HIGA y pide ayuda

Una familia de Mar del Plata está pasando por su peor momento y necesita ayuda de la comunidad. Iván , de 24 años, padece una enfermedad terminal y acamparon frente al Hospital Interzonal (HIGA) para poder acompañarlo porque no tienen los medios suficientes para volver a su casa y tomar colectivos.

"Si alguien quiere ayudarnos con lo que sea, es para poder comer acá y para ir para nuestra casa. Una ayudita, lo que sea. Yo no pido por pedir, me encuentro muy apretada, no se de dónde sacar", contó la mamá del joven.

Y agregó: "No tenemos de dónde sacar dinero. Nos cuesta mucho venir desde mi casa, el colectivo a veces no pasa y tenemos que venir en remis. A veces tenemos que tomar dos colectivos y al ser bastantes nos sale más caro".

La familia, en la que hay niños pequeños, está durmiendo en una carpa. "El cáncer le tomó los pulmones, los riñones, el corazón no quiere saber más nada. La estamos pasando mal, estamos acampando frente al Hospital", completó.

"El estado de salud es crítico, están haciendo todo lo que pueden y está estable. Mis hijos están en una carpita haciéndole el aguante al hermano. Me da mucha verguenza pero pido ayuda porque no me queda otra", aseveró

Para poder colaborar con Iván y su familia pueden donar dinero: CBU 0110145030014517545515.