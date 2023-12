Tienen edificio nuevo y no pueden dictar clases: el problema de una escuela marplatense

"Si bien el plan de obra se completó en su totalidad solo la planta baja y desde el pasado mes de agosto cuenta con la habilitación para su uso; resta aún reemplazar las ventanas del primer y segundo nivel, lo cual no tiene plazos precisos. No obstante, no estamos dispuestos a seguir dilatando la mudanza a nuestro nuevo espacio", expresaron a través de un comunicado.

Y agregaron: "Ante la necesidad impostergable de recuperar la plena actividad educativa, es decisión de los y las integrantes de esta comunidad que el ciclo lectivo 2024 se iniciará en el nuevo edificio, en las condiciones en las que éste se encuentre".

La comunidad educativa estuvo cuatro años sin edificio. Durante este año, los docentes dictaron clases en el CEF: "No está apto para estudiantes secundarios: aulas sin ventilación (con ventanales que no pueden abrirse), utilizando un baño al que tienen acceso personas ajenas a la institución, compartiendo aulas y rotando divisiones por semana, y adaptando los pasillos como salones de clase", argumentaron.

Así mismo, en el texto, hicieron responsables "al Consejo Escolar y a sus integrantes". "Garantizar que esas condiciones sean las adecuadas para que la EES 38 pueda funcionar plenamente en el edificio que la Provincia de Buenos Aires adquirió para tal fin y cuyas llaves fueron entregadas el 12 de octubre de 2022", concluyeron.