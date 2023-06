Tinder de Amigas: una comunidad virtual para personas se sienten solas

Todo empezó en 2019, cuando Marina abrió un juego de preguntas y respuestas en Guachita, su cuenta madre, para conversar con sus seguidores y preguntarles cómo se sentían. "Muchas veces, las respuestas eran re bajón: ‘Estoy re sola', 'no tengo amigos’ o ‘fue un finde largo y no tuve nadie con quién verme’. Y empecé a notar que era una situación re emergente, que la gente no tenía con quién juntarse, que no tenían tantos amigos como les gustaría o que querían renovar sus amistades. Y dije: ‘Hay que hacer una página abocada a que la gente pueda hacer amigos nuevos’, que a veces es muy difícil, más que nada en la adultez", contó la creadora, en diálogo con El Destape. Al día de hoy, la comunidad cuenta con más de 134 mil seguidores.