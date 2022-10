Todo listo para el Coloquio de IDEA en Mar del Plata

Al encuentro fue invitado para el cierre, como es una tradición en los Coloquios, el Presidente Alberto Fernández , quien no confirmó su asistencia todavía, y el ministro de Economía, Sergio Massa, que estará esta semana en Washington en el marco del la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

La consigna de la principal reunión de empresarios del año será "Ceder para crecer". En este encuentro, está confirmada la presencia del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren y del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La reunión comenzará el miércoles a las 20 con el panel "La mirada de los empresarios", en la que expondrán Marcos Bulgheroni, CEO Pan American Energy Group; Carolina Castro, directora de Industrias Guidi; y Luis Pérez Companc, titular del Grupo Perez Companc.

El jueves, a las 10, se llevará cabo el panel denominado "Inserción argentina en el Mundo", a partir de las visiones del socio del Estudio Beccar Varela, Tomás Allende, junto a la Manager de Unilever para Argentina, Uruguay y Paraguay, Laura Barnator, y el economista y profesor Emérito de la Universidad de San Andrés, Roberto Bouzas.

El cronograma de trabajo prevé un debate entre Mendiguren, y su antecesor en el gobierno de Mauricio Macri, el ex ministro de la Producción Dante Sica, a quienes se sumará el director de Administración y Finanzas de la empresa Sinteplast. Claudio Rodríguez.

El jueves habrá otro debate: "El empleo en Argentina", en el que participarán el secretario General de UOCRA, Gerardo Martínez; su par de SMATA, Ricardo Pignanelli; la directora de Transporte Fríos del Norte, Eugenia Prado, y el diputado radical Martín Tetaz.

El viernes, a las 9.30, el eje de debate será la Educación, en un panel en el que expondrán la docente y referente territorial en Active Learning y ex Directora del nivel secundario, Roxana Abálsamo; la gerenta General de la firma Natura, Verónica Marcelo; el presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Martín Müller; y el director General de Escuelas de Mendoza, José Manuel Thomas.

El mediodía hablarán Marina Dal Poggetto, directora Ejecutiva de Eco Go; Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba; el ex titular del Palacio de Hacienda Hernán Lacunza; y el ex presidente del Banco Central Martín Redrado.

Por la tarde hablará el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y los gobernadores, Jorge Capitanich, de Chaco; Gerardo Morales, de Jujuy; Omar Perotti, de Santa Fe; el porteño Horacio Rodríguez Larreta y el sanjuanino Sergio Uñac.