"Todos los colores políticos prometieron que iban a hacer algo con la ley de alquileres y mintieron"

Asimismo, mencionó respecto a la oferta a la hora de buscar inmueble para alquilar “la situación es caótica” y sumó: “Miles de personas buscan propiedad en Mar del Plata y no consiguen porque no hay oferta de alquileres". Esplicó que "desde julio del 2020 que se largó esta ley (27551) lo único que se logró es que propietarios no quieran alquilar o que lo hagan de forma temporaria, la venta o directamente a lo que nombro como mercado ilegal, es decir entre conocidos que se hacen la locación en formar particular”.