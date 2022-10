Toma de terrenos: el coordinador del Instituto de la Vivienda iniciará acciones legales

“El video que circuló desde la cuenta del presidente del bloque de concejales del intendente Guillermo Montenegro corresponde al pasado día 8 de septiembre, cuando la organización MTR realizó una violenta marcha y toma del edificio público del Instituto de la Vivienda cuya delegación me toca coordinar. F ueron 6 horas de hostigamiento (de 10 a 16) Por esa razón estaba el canal de televisión que entrevista a la persona que hace declaraciones, la cual no conozco ”, expresó en un comunicado difundido en las redes sociales.

https://twitter.com/mariano_zurita/status/1586159522435170304 pic.twitter.com/VhKfhj6Rv6 — Mariano Zurita (hijo de Marta Noemí Yantorno) (@mariano_zurita) October 29, 2022

Zurita sostuvo que ese día “las relaciones con el movimiento mencionado fueron muy tensas y con manifestaciones violentas hacia mi persona y otros empleados”. “No obstante ello, desde nuestra oficina siempre estamos a disposición de los reclamos de los vecinos y vecinas y nunca avalamos ni promovimos actitudes violentas ni contrarias a la Ley”, agregó.

“Niego rotundamente los dichos que se me adjudican en ese video y no tengo ningún tipo de vinculación con lo allí manifestado. En ese sentido, me reservo las facultades de iniciar las acciones legales correspondientes por calumnias e injurias”, cerró el coordinador del Instituto de la Vivienda en un comunicado.

El video al que hace referencia en el comunicado, había sido difundido por el concejal Agustín Neme en su cuenta de Twitter.