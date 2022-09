Trabajadoras sexuales: "Nos están quitando el trabajo"

Testimonio Aseguran que en la nueva Zona Roja no hubo trabajadoras sexuales

También cuestionaron a los concejales del Frente de todos que “acompañaron la elaboración de esta ordenanza (a excepción del artículo que promueve la criminalización); la votaron y aprobaron desde sus bancas”.

“Desde este sector político manifestaron preservar los derechos de los vecinos, avalando ciertas prácticas transodiantes. Estuvieron de acuerdo, desde una posición paternalista, a mandarnos a trabajar a un baldío donde funciona un cementerio y un basurero, con la hipocresía de llamar a esto ‘zonas seguras’. 200 trabajadoras sexuales en 200 metros. La política en su conjunto se sacó el tema de encima, delegando al intendente la definición del lugar”, expresaron.

De esta manera, apuntaron contra el Concejo Deliberante, el Ministerio de Género de Nación y Provincia, la Secretaría de la Mujer de General Pueyrredon y la Secretaría de Políticas de Diversidad de la provincia de Buenos Aires. “Alertamos sobre la responsabilidad política y social que esto acarrea, dejando libertad a las fuerzas de seguridad que abusen de nuestras compañeras, son nuestros cuerpos los que están en peligro”, mencionaron.

“Señor Montenegro, nosotras necesitamos trabajar. Usted está ignorando esta situación. Con esta postura está promoviendo la persecución de nuestras identidades trans, y quitándonos la posibilidad de llevar comida a nuestras casas. Muchas de las trabajadoras sexuales de la ciudad de Mar del Plata son el sostén económico de sus familias, y el régimen que estipula la ordenanza aprobada por usted no les permite laburar para tener un ingreso”, explicaron.

Además, advirtieron que el pasado 6 de septiembre, las trabajadoras sexuales se reunieron en la calle junto al grupo "Mujeres Transmigrantes de Mar Del Plata". “Nos vimos enfrentadas a 10 patrulleros, solas. Nadie nos acompañó. Días previos a esto, ya el clima era de persecución y malestar ante nuestra presencia en las calles. Desde entonces los encuentros con los efectivos policiales fueron de ‘negociación’ para que no se lleven presas a las compañeras”, expresaron.

“Queremos expresar que existe cierto sensacionalismo mediático frente al vínculo de los vecinos con las prostitutas: no son la mayoría aquellos que se expresan en contra del trabajo sexual”, aclararon sobre las reuniones con quienes viven en la zona de la avenida 10 de Febrero.

También detallaron que “en la calle trabajan mujeres cis, mujeres trans, también vecinas como el resto”. “Somos diferentes una de la otra, como los vecinos, somos personas, personas a las cuales se nos está quitando el trabajo, el pan de cada día, el dinero del alquiler, la plata para la luz, para el agua y hasta en algunos casos, la posibilidad de darle de comer a las personas que se tiene a cargo, adultos mayores, hijos. Se nos quita el trabajo y la posibilidad de entrar al sistema laboral, de avanzar”, agregaron.

También expresaron que para “atacar el narcotráfico”, deberían “buscar más arriba”. Y consideraron que el intendente “en su calidad de abogado, profesor y político, no puede desconocer que una normativa regulacionista no puede existir bajo una legislación nacional abolicionista”. “Usted, desde siempre, supo que esta no era la solución. Usted, como parte del Estado argentino, tiene la obligación de resguardar la seguridad de nuestras vidas, si alguna travesti trans o mujer cis es agredida, es usted el mayor responsable político”, manifestaron.