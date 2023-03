Tras los twitts del Presidente, el segundo juicio por Lucía Pérez "podría ser declarado nulo"

“Los jueces se ven presionados por el presidente de la Nación. Sabemos todos los que estamos en el juicio, que hemos escuchado y visto, que no hay prueba para condenar porque no hay delito . Ahora la pregunta es: ¿Los jueces se van a mantener ajenos a estas presiones?”, afirmó ante el móvil de Teleocho Informa.

Sobre los pasos a seguir, afirmó que “son varias las acciones que se pueden tomar y estamos evaluando. El juicio podría ser declarado nulo. El derecho a defensa de los imputados tiene que ser amplio y eso no sucedió”.

“La perspectiva de género no tiene que llevarse por delante al estado de derecho. Acá se está planteando defender la constitución nacional. El presidente es profesor en la Facultad de Derecho por lo cual el hecho es doblemente grave”, aseguró luego en la entrevista con el periodista Daniel Scuffi.

“Lucía no murió por abuso sexual, eso es falso. No sufrió violencias, no hay ataduras, no hay sangre, no hay nada. No hubo violación, aunque lo repita la madre”, afirmó Solari.

“La idea es hacer una presentación previa a la sentencia porque esto se está dando en plena deliberación de los jueces. La intromisión en el proceso es grave y grosera. “Hubo mucha presencia del Poder Ejecutivo en esta causa, invadiendo esferas que no le competen”, declaró Solari.

La mamá de Lucía Pérez, Marta Montero, declaró este miércoles, en la marcha por el Día Internacional de la Mujer y dijo que “fue un encuentro de padres, nos dio todo su apoyo y nos parece muy bien. Fue una charla muy amena, con la preocupación de tener justicia y que no sigamos pasando lo que estamos pasando. Es importante que el Estado esté".

"Lucía es hija de todas. Todos nos días nos matan. Lo de Lucía fue de una crueldad y una mafia muy grande en Mar del Plata”, aseguró Montero en el móvil de Teleocho Informa en la emisión de la noche.

Alberto Fernández, luego del encuentro, expresó en su cuenta de Twitter que “debemos exigir la búsqueda de justicia por el femicidio de Lucía Pérez”.

“Su madre, Marta Montero, y su padre, Guillermo Peréz, cuentan con mi compromiso y acompañamiento absoluto en su lucha, que mantiene vivo el reclamo de justicia”, escribió el mandatario. “El caso de Lucía es paradigmático de la falta de perspectiva de género que tiene el Poder Judicial”, agregó.

“No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las pibas que nos faltan. Nuestro compromiso y trabajo cotidiano es por una sociedad libre de violencias por motivos de género. Seamos claros, en su máxima expresión, el machismo mata”, agregó Fernández.

“Durante el encuentro que mantuvimos, les expresé que cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio que han tenido que atravesar, luego de la escandalosa absolución de los imputados en 2018”, afirmó.