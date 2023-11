Tras un jueves de verano, ¿por qué se emitió un alerta para el viernes?

clima viern.jpg

Para las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional estimó que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros de manera diaria, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Sobre las recomendaciones, desde la entidad explicaron que no se debe sacar la basura, se debe retirar objetos que impidan que el agua escurra, se sugiere no realizar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

En cuanto a los siguientes días, para el sábado, domingo y lunes se anticipan días soleados, pero no tan calurosos ya que las máximas rondarán entre los 18 y los 21 grados.