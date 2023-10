Tren Buenos Aires – Mar del Plata: ¿Qué días de noviembre no habrá servicios?

Los servicios no circularán producto de obras en las vías. Es importante aclarar que no habrá venta de pasajes para dichos días. En el sitio web del Ministerio de Transporte se detalló que “los días 18, 17, 19, 24, 25, 26 y 31 de octubre y 7, 8, 9, 21, 22 y 23 de noviembre no circularán los trenes desde y hacia Mar del Plata, por obras en zona de vías”.