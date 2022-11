Tren a Mar del Plata: desde cuándo se pueden comprar los pasajes para diciembre

Transporte El ex diputado Aicega anticipó denuncia penal por falta de pasajes en trenes que parten con plazas libres

De todas maneras, los pasajeros aseguran que es "imposible" conseguir pasaje de tren. Algunos, visitan la Estación Ferroautomotora a diario porque la página web "está colapsada".

"Hace una semana que intento sacar pasaje y es imposible. Hace dos meses que intento sacar, se habilita a las 11 de la mañana y al rato no hay. Es incierto, llamo y me dicen que diciembre todavía no está habilitado para comprar. La web está colapsada. El tren cuesta 10 veces menos que el micro y vengo todos los días desde Santa Clara del Mar para comprar un pasaje", aseguró un pasajero indignado.

Hace algunos meses distintos usuarios manifestaron su disgusto al ver partir los servicios con gran cantidad de butacas vacías. Tal fue la indignación que el el ex diputado del PRO, Juan Aicega, realizó una denuncia ante la Justicia por presuntas estafas en la venta de pasajes del tren a Mar del Plata.

“Así salió el tren a las 14.12 desde Mar del Plata, destino Constitución. Totalmente vacío. La página de Trenes Argentinos dice que los pasajes están agotados. Voy a sumar esta prueba a la denuncia penal que hice. Es una estafa a los usuarios”, expresó en su momento en su cuenta de Twitter.

Aicega radicó una denuncia en el Juzgado Federal 1 de Mar del Plata para que se investigue la venta de pasajes de Trenes Argentinos, al constatar mediante fotos y comentarios de usuarios de redes sociales que la oferta de boletos se agota en minutos y los servicios circulan lejos de mostrar ocupación completa. Al mismo tiempo, sugirió que las empresas de ómnibus de larga distancia podrían motivar algunas de estas maniobras de obtención de los tickets.

Desde Trenes Argentinos repudiaron las críticas y señalaron que se trata de información errónea. “La compra se realiza de manera nominal, presentando o cargando el DNI y número de trámite de quienes viajan para garantizar la identidad”, explicaron.

Detallaron que “se puede adquirir un máximo de 8 pasajes por operación. El nombre de quienes viajan tiene que acreditarse con el DNI, que debe coincidir con los datos cargados en el pasaje” y señalan que, además, “72 hs y 24 hs antes del viaje, se envía un recordatorio por mail a las personas que viajan con los datos del boleto”. “Aconsejamos rechequear la disponibilidad de pasajes 72 hs antes de la partida del servicio ya que se ponen a la venta aquellos que fueron devueltos”, aseguraron. Incluso, acotaron, “para realizar un control aún más exhaustivo, a partir de diciembre implementaremos un sistema de confirmación de viaje. Si la persona no completa este paso 24hs antes de viajar, esa plaza se pondrá a la venta nuevamente”.

Más denuncias

"Este es el tren del viernes a las 14.12 por dentro. Es imposible vender pasajes de tres frecuencias diarias de ida y vuelta para todo el mes siguiente en una hora. ¿Quién puede planificar así su vida? Un tren mitad vacío 200 km solo da pérdidas e impide viajar. La justicia investiga", expresó .

Embed Este es el tren del viernes a las 1412 por dentro. Es imposible vender pasajes de tres frecuencias diarias de ida y vuelta para todo el mes siguiente,en una hora.Quién puede planificar así su vida?Un tren mitad vacío 200 km solo da pérdidas e impide viajar. Justicia investiga pic.twitter.com/7aody7IQed — Juan Aicega (@jaicega) November 8, 2022

"Acabo de llevar al primo de mi esposa a la estación de tren de Mar del Plata. Le costó varios intentos conseguir pasaje a CABA. Siempre todo lleno", expresó un usuario de Twitter disgustado al ver la cantidad de personas que viajaron en su vagón, prácticamente la mitad, en el viaje del sábado por la noche.