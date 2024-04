Tren a Mar del Plata: furor por la venta de pasajes en la terminal

El móvil de Canal 8 recorrió la zona y constató que las filas se extienden "por más de 50 metros", y muchas personas se mostraron ofuscadas por las demoras en la atención. "Vine porque el sitio web está colapsado", lamentó una señora.

Entre los que buscan pasajes "liberados" por el sistema de la empresa similar al check in de los aeropuertos, por el cual ya consiguió un pasaje pero le falta otro para su hijo. "No hay empatía ni solidaridad. Los que no pueden viajar no los devuelven y así salen formaciones con vagones directamente vacíos", acotó otra persona ante las cámaras de televisión.

Ante la masiva concurrencia, el personal de la terminal dispuso una serie de vallas para ordenar las filas y dinamizar la atención al público.

Cómo es el método de obtención de los boletos de tren

Trenes Argentinos habilitó este jueves nuevos pasajes para viajar en servicios de larga distancia a distintos puntos de la Argentina, como Mar del Plata, Córdoba o San Luis, entre el 8 y 21 de abril.

Los boletos se compran en la web oficial del servicio o en las boleterías habilitadas en el país. Quienes realicen la compra online podrán consultar horarios y tarifas de los destinos.

Es obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido. Los pasajeros y las pasajeras deberán ingresar en la web ar y realizar el trámite en el botón Confirmación de viaje.

El último fin de semana largo más de 30 mil personas eligieron el tren como medio de transporte. Mar del Plata fue el destino más elegido por 14.724 personas.

Le siguió Rosario con 5437, Junín con 4326, Pinamar con 1555, Córdoba la eligieron 1733 personas, Tucumán con 1725, Palmira con 1078 y Pehuajó con 338, según informó la Secretaría de Transporte de la Nación.

La venta de pasajes ya está disponible en el sitio oficial de Trenes Argentinos.

¿A qué destinos puedo viajar con Trenes Argentinos?

Los usuarios podrán elegir los siguientes destinos para viajar entre el 8 y 21 de abril: Mar del Plata; Pinamar; Rosario; Córdoba; Tucumán; Junín; Bragado; Pehuajó; Justo Daract (San Luis).