Tren a Mar del Plata: jornada de protesta, incertidumbre y demoras

Las principales demoras será en el tramo que conecta Alejandro Korn con Plaza Constitución, coincidieron los portavoces.

Los más arriesgados graficaron que "se llegará entre 60 y 80 minutos más tardes", por ejemplo el servicio que partió esta mañana, llegará pasadas las 17 horas, y el que partirá a las 14 horas, alrededor de las 21 horas.

Las autoridades de la Sociedad del Estado fueron más cautos e indicaron que el retraso será de aproximadamente de media hora.

“Siempre la pagamos nosotros”, lamentó un usuario en el programa televisivo Arriba Argentinos.

Asimismo, otra postal que se observa en las estaciones de trenes es la preocupación de muchos usuarios que no sabían de la medida: “Es un desastre el tren. Aumentan y encima tenés que viajar como ganado. No me di cuenta que había protesta porque siempre es así esto”.

Desde el gremio informaron que si no hay respuestas, llamarán a una paro por 24 horas el próximo martes 4 de junio.

Por medio de un comunicado de prensa difundido ayer, el gremio informó que la audiencia organizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no tuvo resultados positivos, debido a que rechazaron la propuesta ofrecida por parte de los representantes empresariales.

Como respuesta al pedido de incrementar los salarios en un porcentaje acorde al crecimiento que tuvo la inflación en los últimos meses, desde las empresas ferroviarias propusieron otorgar un 2% de aumento correspondiente al pago de abril, seguido de un 7% restante que sería aplicado en la liquidación de mayo. Asimismo, el plan de pago establecía que ambos porcentajes serían abonados en conjunto con los haberes de junio.

“No estamos dispuestos a regalar los salarios de los ferroviarios”, sentenciaron desde la organización al ratificar que el “Plan de Lucha” continuará en marcha. De esta manera, señalaron que la medida de fuerza consistirá en aplicar un tope de velocidad tanto en las formaciones destinadas para el transporte de pasajeros como en aquellas utilizadas para el traslado de carga.