Trenes Argentinos: lo que hay que saber sobre la nueva forma de comprar pasajes

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci , ratificó a Télam que "desde el sábado se ponen a la venta los pasajes para los servicios de larga distancia para la próxima temporada de verano" y que se adoptará "una nueva modalidad para la adquisición de los tickets". Pero advirtió, ante la aglomeración de gente en Retiro y Constitución, que "no son los únicos lugares para comprar pasajes".

Los pasajes que conectan Plaza Constitución con Mar del Plata y General Guido con Divisadero de Pinamar estarán a la venta a partir del próximo sábado, 19 de noviembre.

Marinucci aclaró, no obstante, que "los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos para poder viajar en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web, con un 10% de descuento, por lo que no hay necesidad de hacer largas colas en Retiro o Constitución, porque seguro que hay un lugar de venta más cercano a sus domicilios".

En cuanto a la nueva modalidad de venta, reiteró que "a partir del 1 de diciembre será obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido".

"Los pasajeros podrán adquirir su boleto con anticipación y en el momento de realizar la operación, recibirán un comprobante de reserva, que luego tendrán que confirmar entre 72 y 24 horas antes, para poder viajar" y anticipó que "en caso de que el pasajero decida no realizar el viaje, ese lugar será puesto a la venta para que no quede libre y el pasajero podrá iniciar el trámite para la devolución del dinero o el cambio de fecha".