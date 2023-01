Turismo en Jujuy: "Estamos creciendo muchísimo con un promedio de ocupación anual del 75%"

Sobre la conectividad, Posadas valoró que "nuestro aeropuerto es el más moderno del norte y estamos coordinando con Aerolíneas Argentinas y otras low cost para sumar frecuencias". "Estamos con seis frecuencias diarias a Buenos Aires, que antes eran dos, y tenemos una conexión importante con el Litoral, y con Cuyo a Mendoza", agregó.

Uno de los lemas que guían la nueva campaña promocional es "Darle la vuelta a Jujuy", es valorar los cruces entre una provincia "con un gran pasado andino y muchos proyectos a futuro, donde se pueden disfrutar las cuatro estaciones del año y conectar con los paisajes", bajo la premisa "cambiar la energía de la gente".

El Carnaval y la Semana Santa son los puntos más altos de la oferta turística para el comienzo del año, donde habrá opciones "ideales" pensadas para el público joven.

El Ministro anticipó que están construyendo un tren turístico y planificando la apertura de nuevos museos, como el de Lola Mora, que es un proyecto del célebre arquitecto César Pelli y vería la luz en febrero de 2024, a medida que trabajan con una ampliación integral de la capacidad hotelera.

Por su parte, el Gobernador Morales consideró que "hay mucho que aprender sobre el desarrollo turístico de Mar del Plata" y graficó que "en Jujuy tuvimos muchos años de corte de ruta, donde llegar a Tilcara te llevaba 16 horas y los turistas no volvían más". "Hubo una época donde mostramos la peor cara, y hoy somos un gran pueblo", sentenció el político con aspiraciones presidenciales.

Según el referente del radicalismo, en su gestión se propuso "ordenar esa situación, restablecer orden democrático y recuperar la paz".

"Las sociedades que no viven en un clima de respeto, están acabadas, no tienen destino", puntualizó y dio a conocer que "las provincias del norte vamos a ser las primeras en exportar toneladas de litio, en una campaña donde Salta y Tucumán (donde no hay litio pero sí elementos vitales para su extracción) no serán la competencia, porque son parte del mismo centro turístico".

Finalmente, el Presidente del Comité Nacional de la UCR bromeó ante el auditorio de funcionarios y empresarios marplatenses y dijo que "si tuviéramos mar seríamos perfectos".

Además del fortalecimiento del sector turístico, en esta campaña se apuesta a favorecer la atracción de nuevas inversiones, de proyectos innovadores y el crecimiento regional.

La iniciativa busca convocar a empresarios que quieran invertir y participar como proveedores y desarrolladores de todo el arco de posibilidades que da el litio como mineral del futuro, el cannabis medicinal, las energías renovables y la economía naranja, entre otros sectores en auge.

Para ello, Jujuy diseñó una ley con "beneficios reales y concretos" que incluyen la devolución en moneda para generar confianza con seguridad jurídica y técnica.