Tute lanzará cuatro libros nuevos y concluye el guion de su película

El ilustrador dijo que pese a los conflictos que demoran las publicaciones y donde la mayoría de las editoriales reconocen que achicaron sus planes de lanzamientos, la gente debe apostar nuevamente a los libros como refugio y apoyar al sector.

Sobre el estado actual del humor, celebró las apuestas para hacer reír construidas con inteligencia. "Puede ser un chiste pavo pero si está construido con inteligencia me va a tener en primer fila para reírme y celebrarlo", razonó el creador de personajes como Batu, y Mabel y Rubén, entre otros.

—¿Cómo estás actualmente con tus procesos creativos?

—Estoy muy activo, haciendo muchas cosas, dibujando como siempre para el diario La Nación, haciendo la tira diaria, y después terminando un guión para una película para eventualmente codirigir, entusiasmado con eso, y dándole los últimos toques a un guión que lleva ya unos años. Y después trabajando en varios libros, uno sobre cocina de autor, que es una serie de entrevistas que me hizo el editor de Limonero, una editorial que hace muy lindos libros, donde vamos repasando los pasos del proceso creativo y viendo imágenes de esos avances. Lo que no se ve y queda en el tablero. Y hay un libro que sale ahora por Sudamericana, un libro gordo, que es una selección de material de los últimos años que se llamará "Lo mejor de Tute", y otro de humor mudo que va a salir por la editorial Hotel de las Ideas. Y otro proyecto para fin de año sobre psicoanálisis, de Mabel y Rubén, que creo que se va a llamar "Mabel, Rubén y el psicoanálisis".

—¿Y ya tenés agenda de presentaciones?

—En principio "Lo mejor de Tute" saldrá el 1 de abril y se presentará en la Feria Internacional de Libro de Buenos Aires, y después se irá armando la agenda. Iré yirando con ese libro y los otros que vayan saliendo. Espero volver a Mar del Plata; siempre me doy una vuelta por allá.

—Al libro que hiciste sobre la relación con tu papá, Caloi, cuando falleció, ¿cómo lo ves respecto al resto de tu obra a cinco años de su publicación?

—Creo que es el libro más particular de mi producción sin duda. Es único e irrepetible porque es muy profundo, muy caro a mi corazón, y muy desvelado. Es un libro desvelado, que ha corrido muchos velos que nunca me imaginé que me iba a permitir a mí mismo correr, y fue toda una decisión publicarlo después. Y la parte linda y emocionante de todo esto es la respuesta de la gente. Muchos lo tomaron como un espejo de sus propios duelos y me lo han contado. Eso me parece interesante, cuando un libro puede servir para muchas cosas y dar muchas interpretaciones. Pero que sirva de espejo de un duelo ajeno es un camino que no había imaginado. Era más un trabajo para mí, que por supuesto elegí compartir, con absoluta conciencia. Corrí muchos velos pero también otros los dejé a propósito. A mí me sirvió como corolario de duelo personal, de duelo dibujado. Hacerlo, pensarlo, dibujarlo, todas esas noches que pasé dibujándonos fueron una suerte de revivirlo profundamente. De tener la sensación extrañísima de insuflarle vida a mi viejo por un rato. Dibujar las cosas que nos pasaron y los pasajes más lindos de nuestras vidas. Galeano decía que recordar es volver a pasar por el corazón, y dibujar me parece que también puede ser volver a pasar por el corazón.

—¿De qué manera les afecta a los ilustradores la crisis del libro, el encarecimiento del papel, etcétera?

—Soy bastante caprichoso y consentido por mis editores. Cuando se me ocurrió que la tapa de "Superyo" tenía que tener un espejo de verdad los puse en grandes aprietos a mis editores, y a la gente de producción que se pusieron a analizar todas las dificultades para lograr eso. Si el espejo se rompía y era de verdad podía lastimar a alguien. Todo era muy complejo. Finalmente encontraron este papel que refleja, que sale carísimo, y ahí el problema fue el costo. Soy bastante caprichoso porque cuando se me mete una idea en la cabeza quiero que sea así. Cuento con el acompañamiento de la gente de Sudamericana que hacen lo imposible para que las cosas sean como me las imaginé.

Y después siempre postulo por encima de la cuestión comercial, la artística. Me interesa que el libro esté bien, que refleje algo y que sea interesante. Para darte un ejemplo, este libro que va a salir ahora se demoró por la dificultad con el papel. Me ofrecieron que salga con un papel distinto y no quise, porque quiero que sean todos con el mismo gramaje y con el mismo color, la misma textura. Preferí esperar a que consiguiera lo que necesitábamos sacarlo con otra manera.

—Entendés al arte como un proceso colectivo, ¿qué importante es que la gente hoy vaya al teatro, al cine, lea libros?

—Lo veo complicado al panorama. Ayer hicimos una reunión con amigos, muchos artistas, uno es cantante, otro es dibujante, otro músico, y todos estaban preocupados. Todos estamos buscando esos refuerzos poéticos, esas trincheras para guarecernos y capear el temporal. Por supuesto, cada uno de nuestro lugar para acompañar la gente de la mejor manera posible y hacer una crítica por lo que está pasando en la política.

—Se suelen viralizar tiras tuyas con mensajes como "qué bien describe la actualidad Tute", pero en realidad son trabajos tuyos viejos. ¿Qué sentís cuando te los cruzás o te arroban en redes sociales para felicitarte por algo con esa singularidad?

—Es interesante el fenómeno y habla del carácter atemporal que tiene lo que hago, que es algo premeditado y buscado desde el principio. Tenés dos caminos en el humor gráfico, o te dedicás a la noticia de la agenda política o del día, o te vas a un camino más atemporal, como el camino que tomó el maestro Quino en su momento. Es como no pertenecer a ningún tiempo en exclusiva pero sí poder pertenecer a más de un tiempo. Me gusta que mis tiras no envejezcan o que no lo hagan tan rápidamente.

—Te encargás de hacer reír a mucha gente, pero ¿qué te da risa a vos?

—Tengo un abanico amplio para el humor, me puedo reír del humor más elaborado como puede ser los Les Luthiers hasta la guarrada más impresentable del peor de mis amigos. Pero si tuviera que encontrar un denominador común de lo que me causa gracia te diría que es la inteligencia. Celebro siempre que el humor esté construido con inteligencia. No me importa el color del humor, pero me río de cualquier cosa que para mí esté bien construida. Inteligencia quiere decir conectar con alguna cosa de la gente, de las costumbres, o unir dos cosas aparentemente desconectadas. Y lograr también eso otro que tiene que tener el humor y es difícil de explicar, que por un lado es la sorpresa. Puede ser un chiste pavo pero si está construido con inteligencia me va a tener en primer fila para reírme y celebrarlo.

—Por último, contame algo más de la película.

—Acá lo raro es que es una película. Ya hice algunos cortometrajes, pero esto es otra cosa. Con actores de carne y hueso, es decir que no hay dibujos, y es una especie de comedia romántica melancólica, porque son dos personas que están en sendos duelos, duelos muy distintos, pero de alguna manera unidos por el psicoanálisis. Lo único que comparten estos personajes es al psicoanalista, a pesar de que nunca se cruzan.

Escuchá la entrevista completa de Tute con Federico Bruno