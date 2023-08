UCIP rechaza la implementación de un bono para trabajadores

Después de que se anunciara un bono para trabajadores de 60 mil pesos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado en el que asegura "que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance".

“Nuestra posición es la del Came. Es un bono que tiene que reverse porque no se analizó en una paritaria, si no que fue una decisión que tomó el Estado con el bolsillo de los empresarios”, afirmó Taladrid.

CAME sostiene que "cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto".

"La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente", concluyeron desde CAME.