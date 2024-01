Un bulldog mordió a una mujer en una playa de la zona norte

Además, refirió que no vio el momento en el que la mujer fue agredida pero apenas unos instantes después observó la sangre y las marcas de los dientes del perro. Además, el bulldog intentó abalanzarse sobre el guardavidas, pero fue frenado por el dueño.

“Tenía una mordedura en la palma de la mano y le hicimos los primeros auxilios. No era para puntos, pero fue una situación fea por el ataque del perro. Le recomendamos que se vaya a vacunar, intenté que el dueño de los perros no se fuera, pero no pude, y llamamos a la policía, pero no vino”, expresó Gustavo, el guardavidas, en contacto con Ahora Mar del Plata.

Según relató Gustavo, no es común que se registren incidentes de este tipo. Además contó que mucha gente baja con los perros sin correa y sin bozal, él y sus compañeros intentan concientizar a las personas y se generan discusiones. "Si no hiciéramos eso habría más problemas", reconoció.

El hecho ocurre a menos de un mes de la triste muerte de un caniche atacado por un rottweiler en la zona de Playa Las Toscas. Aquella situación se dio a principios de diciembre. La dueña del potente animal huyó sin darle explicaciones a la propietaria del más pequeño.

La dueña del perro fallecido aseguró que el otro animal estaba también con una persona a su cargo pero que no le prestó la atención necesaria. “Le dije a la mujer que mire al perro, pero nunca se movió de su silla”, contó.

Por otra parte, no es la primera vez que ocurre un hecho similar en la zona norte de la ciudad, ya que se han registrado casos de agresiones graves de perros sueltos. En agosto de 2021, una mujer que circulaba en bicicleta por la bicisenda que une Mar del Plata y Santa Clara fue atacada por un grupo de perros que la mordieron y lastimaron.