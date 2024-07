Un grupo de ciegos viajará de Buenos Aires a Mar del Plata en bicicleta: su pedido especial

"Desde el 87, hasta que me quedé ciego, entraba a trabajar a las 7 de la mañana. A las 13 salía y a las 14 me subía un taxi hasta las 10 de la noche. Mi única parte deportiva era ir en bicicleta a buscar el taxi y luego volver a mi casa. De la casa al trabajo", reveló el hombre.

En 2018 comenzaron los problemas en la vista, debió someterse a varios trasplantes de córnea y quedó con muy baja visión. "Estaba en pandemia llorando por la ceguera. Pasé así dos años hasta que en 2022 empecé a despegar. Me hice amigo de personas ciegas, empecé a andar en el gremio", dijo entre risas el marplatense que vive hace varios años en La Plata.

"Una de estas personas me preguntó si quería viajar y le dije que sí. Pero después me detalló que sería en bicicleta de la Quiaca a Buenos Aires. Primero dije que no pero mi señora me impulsó a hacerlo. Había estado dos años llorando y cuando me decidí agarré mi bastón y le dije a mi mujer: 'me voy a anotar al gimnasio'. Entrené y entrené, y formé parte de este grupo. Ahí empecé mi nueva vida", explicó Carlos, quien realizó reiterados viajes con este grupo de personas ciegas.

El viaje

La nueva travesía, que unirá Buenos Aires y Mar del Plata, comenzará el 6 de octubre y tendrá fin el 14 en "La Feliz", donde Mendiondo jugará de local. Ahora buscan un alojamiento para pasar la noche, y por eso apelan a la solidaridad de la gente.

"Vamos a empezar el viaje en la ruta 2. Agarraremos Chascomus, Castelli y Dolores. Luego, tomaremos la ruta 11, el peaje General Conesa, Lavalle, alguna localidad del Partido de La Costa, Villa Gesell, Santa Clara del Mar por último Mar del Plata", detalló. En todos esos puntos deberán hacer paradas y buscan quienes les puedan brindar un lugar para dormir.

El viaje lo harán 15 ciclistas: seis personas ciegas con nueve guías que los acompañan y viajan de distintos puntos del país (Bariloche, Tucumán, Capital Federal, La Plata, Esquel y Córdoba). "Lo hacemos con bicicletas tandem, las que son dobles, obvio que el que ve va adelante", dijo nuevamente entre risas. Y agregó: "Superé este tema de salud gracias al deporte".

El motivo

"El mensaje de este viaje no es para nosotros. Nuestra intención es, en cada localidad a la que vayamos, conseguir una reunión con una escuela especial. Queremos que se visualice la bicicleta tandem y su relación con la discapacidad. Queremos que el ciego, o la persona con discapacidad, pueda sentir el vértigo, los olores, la adrenalina. Saber que puedan disfrutar, salir de hacer manualidades para hacer deportes", comentó Carlos.

Y reveló: "Nosotros no somos atletas, somos personas mayores de 50 años que nos gusta la bicicleta. Entreno en el gimnasio y una vez por mes ando en bicicleta. Uno de nuestros guías tiene 73 años", agregó.

Con ganas, mucho trabajo físico y mental, Carlos y "los de su gremio", como dice él, sembrarán ejemplo en cada pedaleada.