Un paciente entró a quirófano para operarse de la vesícula pero le hicieron una vasectomía y no podrá tener hijos

Un hombre de 41 años denunció que fue a un hospital público para operarse por una complicación en la vesícula pero, al salir del quirófano, le confirmaron que se equivocaron y le realizaron una vasectomía por lo que no podrá tener más hijos.

El caso ocurrió en el Hospital “Florencio Díaz” de la provincia de Córdoba y el damnificado buscó dfundr todo lo ocurrie a través de los medios al entender que lo ocurrido fue “grave”, lo mismo que las consecuencias ya que tenía planificado con su pareja ser padres una vez más.

Jorge Base tiene 41 años y fue quien criticó a los médicos por lo que le había pasado. “, “Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza es un sinfín de preguntas”, aseguró a El Doce. “ No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande”, expresó sobre las diferencias entre la cirugía que le tenían programada y la que finalmente le realizaron.

Sobre el error, aseguró: “Es muy raro porque en mi carpeta decía vesícula por todos lados, lo único que tenían que hacer era leerla, no tiene mucha ciencia”. Y expresó: “No quiero apuntar con el dedo pero acá nadie se responsabilizó. Se enfocan en decir: ‘Bueno, no te hagas drama, que por inseminación podés tener un hijo igual’”, dijo sobre lo intentos de consuelo que recibió.

Base ya recurrió a un abogado para que lo asista en una demanda que ingresó en últimas horas tribunales para exponer a los médicos responsables y en busca, además, de un resarcimiento por los perjuicios sufridos.

Base despertó de la primera operación y fue notificado sobre lo ocurrido; entonces quedó en estado de shock. Ante la crisis el personal de salud intentó calmarlo diciéndole que había solución. “Le dijeron que por inseminación podía llegar a tener hijos”, manifestó su abogado y concluyó: “Se echaban la culpa entre ellos”.