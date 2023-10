Un pitbull atacó a "matar" a un perro en el Primavesi: también fracturó a la dueña del animal y mordió a su marido

3_00000 (1).jpg

Al mismo tiempo, aseveró que su mascota tendrá que ser operada de la cadera. "Yo sufrí fracturas y mi marido fue mordido. Estábamos en la guardia veterinaria y llegaban más casos de este monstruo", enfatizó.

Según expresó la dueña del caniche, este mismo animal "mató a tres perros en la plaza Mitre". "Se me tiró encima ese animal, antes había atacado a otro perro. No fui a plaza Mitre por miedo a que me maten al caniche y me lo atacó igual", agregó.

"Estaba el dueño del animal y ni se acercó. Algo hay que hacer porque ese animal va a seguir matando perros. Anda sin collar ni bozal, es un peligro porque la plaza estaba llena de chicos", concluyó.