Un prestador no renueva contrato y 50 alumnos de la periferia de Batán se quedan sin transporte escolar

Según pudo confirmar Ahora Mar del Plata, la novedad surgió este martes cuando el prestador del servicio comunicó a las autoridades del Consejo Escolar de General Pueyrredon que a partir de octubre no renovaría el contrato para cubrir ese recorrido que el mismo operador confirmó que mantendrán para los alumnos de nivel secundario.

Más allá de los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, sobre los cuales no se conocieron detalles, si se agitó pronto la inquietud de las familias de los chicos que se quedan sin la única alternativa para asistir a la Escuela Primaria N°23 República Oriental del Uruguay, donde cumplen jornada completa, desde las 8 hasta las 16.

La situación solo afecta a una cuarta parte de esa matrícula que debe transitar el denominado tramo Las Charitas –Colmenar ya que el resto de los alumnos mantendrá sin cambios las prestaciones de otros tres micros, que cubren otros recorridos, siempre en la misma zona.

charitas.png

El problema, entonces, se genera a partir del lunes para estos 50 alumnos ya que viven en zonas rurales y casi sin caminos y mucho menos alternativa de transporte público, por lo que sus familias deberán buscar alternativa para acercarlos hasta la escuela.

Como primera opción anticipan que plantearán al Consejo Escolar que, hasta tanto se consiga un nuevo operador para cubrir el recorrido, gestione ante la empresa de transporte de media distancia Batán una suerte de “rondín” con una unidad que desvíe el recorrido y cubra la zona. “Necesitamos un esfuerzo y un gesto para que los chicos no pierdan días de clase”, dijeron y citaron una experiencia similar que ya se hizo con alumnos de la Escuela N°9, también en esa zona.

Además se pudo confirmar que al menos uno de los tres micros contratados por el Consejo Escolar para llevar chicos a esa escuela tiene unos pocos cupos disponibles, pero de todas maneras se requiere que quienes eran parte de la combi que salió de servicio se puedan acercar hasta aquel recorrido, que es fijo.

FUENTE: Enorme preocupación generó sobre el cierre de la semana la suspensión de uno de los servicios de transporte que cubre recorrido para que unos 50 alumnos de nivel primario de la periferia de Batán puedan llegar hasta el establecimiento escolar donde cursan estudios. Según pudo confirmar Ahora Mar del Plata, la novedad surgió este martes cuando el prestador del servicio comunicó a las autoridades del Consejo Escolar de General Pueyrredon que a partir de octubre no renovaría el contrato para cubrir ese recorrido que el mismo operador confirmó que mantendrán para los alumnos de nivel secundario. Más allá de los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, sobre los cuales no se conocieron detalles, si se agitó pronto la inquietud de las familias de los chicos que se quedan sin la única alternativa para asistir a la Escuela Primaria N°23 República Oriental del Uruguay, donde cumplen jornada completa, desde las 8 hasta las 16. La situación solo afecta a una cuarta parte de esa matrícula que debe transitar el denominado tramo Charita –Colmenar ya que el resto de los alumnos mantendrá sin cambios las prestaciones de otros tres micros, que cubren otros recorridos, siempre en la misma zona. El problema, entonces, se genera a partir del lunes para estos 50 alumnos ya que viven en zonas rurales y casi sin caminos y mucho menos alternativa de transporte público, por lo que sus familias deberán buscar alternativa para acercarlos hasta la escuela. Como primera opción anticipan que plantearán al Consejo Escolar que, hasta tanto se consiga un nuevo operador para cubrir el recorrido, gestione ante la empresa de transporte de media distancia Batán una suerte de "rondín" con una unidad que desvíe el recorrido y cubra la zona. "Necesitamos un esfuerzo y un gesto para que los chicos no pierdan días de clase", dijeron y citaron una experiencia similar que ya se hizo con alumnos de la Escuela N°9, también en esa zona. Además se pudo confirmar que al menos uno de los tres micros contratados por el Consejo Escolar para llevar chicos a esa escuela tiene unos pocos cupos disponibles, pero de todas maneras se requiere que quienes eran parte de la combi que salió de servicio se puedan acercar hasta aquel recorrido, que es fijo.