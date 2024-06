"Un sol para Luisito": hizo un spot publicitario para que adopten un gato en Mar del Plata

Embed View this post on Instagram A post shared by Fernando Reano (@ferreano)

"Él es Luis y le estamos buscando alguien que lo pueda adoptar y como volvieron los 90’s pensamos hacerle un video. Nació el 3 de abril, la madre es una santa nivel …, al padre no lo conocí , cualquier cosa me manda un msj", escribió el Fernando en su cuenta de Instagram.

En un álbum de fotos de la red social se pueden ver imágenes y videos del pequeño gato. "Desde hace casi un mes empezamos el legajo de adopción. Hace en las piedritas, se deja mimosear, un poco intenso pero es un bombón", reza una parte de la canción.

Fernando contó a Ahora Mar del Plata cómo se le ocurrió la idea de armar el spot. "Toco algunos instrumentos de hobby y por eso el nombre del gato que es Luis Alberto", reveló.

Al mismo tiempo, aseveró que quería "hacer algo diferente con un poco de gracia". "Primero se me ocurrió hacerlo como "Un sol para los chicos” pero después pensé en hacer un mashup con “We are the word” de Michael Jackson y filmarlo de esa manera”, detalló.

"Ahí lo hicimos porque Luisito se estaba poniendo grande. Lucas Méndez me ayudó con la idea y la filmación", completó el marplatense. Al mismo tiempo contó que Luisito aún no tiene adoptante y busca hacer feliz a una familia.