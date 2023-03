Un spot oficial con voz de inteligencia artificial le dio un golpe bajo a los locutores. ¿Otra profesión en riesgo?

Las redes sociales explotaron, para algunos fue pensar si los locutores se enfrentarían al igual que los taxistas contra las plataformas digitales. Por este motivo este medio le consultó al secretario general del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores delegación Mar del Plata, Rodolfo Gil, para saber su postura ante tal cambio.

En principio comentó a Ahora Mar del Plata: “El origen de la Inteligencia Artificial es muy grande y diverso. Es el avance tecnológico mas grande que se ha tenido en los últimos tiempos, pero los locutores como tal no estamos en contra de nada, debemos aggiornarnos. Este tipo de tecnología facilitaría problemas dentro de lo lógico”.

En la misma línea, remarcó que es una “competencia porque en un futuro cercano podría remplazarnos” y explicó que “la voz humana se puede comprimir, expandir, darle distintas velocidades y por eso entendemos que la IA es una competencia desleal, pero no por esto no podemos ponernos en contra. La IA es mucho más que la imitación de voces y más interesante tecnológicamente hablando”.

Embed Primero Uber, después Airbnb y ahora nos llegó el turno a los locutores. Me voy a poner un parripollo. Besos. pic.twitter.com/RDo1Ceu6RA — Belén Badía (@BelenBadia) March 15, 2023

UNA NUEVA FORMA DE PUBLICITAR

La Secretaria de Economía del Conocimiento, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, lanzó un spot donde publicita la feria “EconAr, de Argentina al mundo” para difundir el desarrollo productivo local y las innovaciones tecnológicas. El aviso tiene la voz de una locutora generada a través de inteligencia artificial y es celebrada esa modalidad en el spot.

Respecto a esto comentó: “Es publicitario y no me ataca a mí directamente como locutor. La tecnología nos compromete y nos da una nueva herramienta. Tenemos que entender que todas las actividades profesionales podrían ser remplazadas”.

EconAr, la primera feria de Economía del Conocimiento en Argentina

Gil explicó: “Nosotros nos seguimos manejando con ciertos parámetros que la sociedad argentina implementa. La tecnología hace rato que está con nosotros, hace 10 años necesitábamos para grabar un estudio de grabación. Ahora con tener una buena computadora, un micrófono y un software para modificar la voz tenes resultados impecables”.

Y cerró: “Esto me recuerda a la Revolución Industrial cuando los obreros pensaron que los iban a dejar afuera y no fue así. Estamos en un proceso de cambio y son necesarios. La evolución es constante, dinámica y rápida. Esto viene a sumar elementos, con el chat GPT puedo modificar mi voz, tener otro tipo de locuciones y hasta cantar. Esto quiere decir que me incluye en otras actividades, no me perjudica”.

Tal vez la Inteligencia Artificial vino a darle una mano al mundo, no es tan mala cómo algunos piensan y combatirla no es la opción. Al fin y al cabo si no puedes con tú enemigo únetele.