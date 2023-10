Una auxiliar se encadenó en el Consejo Escolar e intervino la policía y el SAME

Sociedad Escuela Especial 515: "Si no nos dan una respuesta, vamos a venir a acampar al Consejo Escolar"

La mujer comenzó a amenazar al personal del complejo de la avenida Colón casi Juncal, y llegó a decir que se iba a rociar con alcohol o nafta. Algo que no ocurrió ni se encontraron en sus pertenencias materiales de este tipo.

Ya encadenada, explicó que se había cansado de esperar por una titularización y que iba a tomar decisiones graves para su integridad y la de los demás si no la atendían.

De manera extraoficial este medio pudo averiguar que dichos trámites no cambian su situación laboral ni el cobro de su salario, que lo recibe en tiempo y forma.

Rápidamente acudió al lugar un móvil de policía y del SAME, del cual bajaron médicos que la pudieron atender y le hicieron entrar en razón que no eran las maneras de llevar sus reclamos administrativos. No se requirió un traslado y la persona volvió a su casa cuando llegó su hermana.

"La mujer agradeció la atención de los médicos, pidió disculpas y se fue", relató un testigo de la secuencia.