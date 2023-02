"Una esquina castigada por la basura": vecinos del barrio Bernardino Rivadavia piden más limpieza en la zona

" No pasan a recolectar o levantan dos bolsas y se van . La gente está constantemente tirando basura y nadie se hace cargo", expresó uno de los vecinos que vive en la cuadra.

Según contó el hombre, que viralizó el video, por la calle Chile la situación es peor por el estado de las veredas. "Son un desastre, es una mugre. Acá funcionaba el antiguo frigorífico Rico y después lo usó la Municipalidad", se quejó.

Al mismo tiempo, mientras mostraba las imágenes, hizo un recorrido por las veredas y sostuvo que parece que están "en el medio del campo". "Hay un supermercado y no se puede estar así frente de una empresa que vende productos alimenticios", aseveró.

"No se puede transitar por la vereda, parece que no hay dueños. No se puede vivir así, pagamos los impuestos pero a nadie le interesa nada", agregó visiblemente enojado.