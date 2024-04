Una marcha para el recuerdo y un reclamo atronador: "La Universidad es pública y gratuita"

Más de 800 metros de avenidas cubiertas de cordón a cordón, con casi 10.000 personas en las calles marplatenses según primeros cálculos, dieron forma a una manifestación llamada a marcar un hito más en la historia de la ciudad . Esta vez, en defensa de la educación pública y en particular las universidades nacionales.

Las imágenes de la marcha, que tuvo punto de partida en el complejo de Funes y Peña y concluyó en Luro y Mitre, son imponentes y tienen muy pocos antecedentes no solo por volumen sino por la transversalidad que se advirtió entre los sectores participantes.

“La universidad es un derecho de los que transitan las aulas, los que trabajamos en ellas y el conjunto del pueblo que se beneficia con los proyectos de investigación que se ocupan de toda la sociedad”, expresó Pedro Sanllorenti, titular de la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM) que cerró la lista de oradores con un discurso fuerte, de reivindicación de la enseñanza superior pública.

universidad cartel.jpg

“Hace más de 120 años el país decidió tener educación pública en esta sociedad, hace más de cien años forjó las universidades públicas cogobernadas, con los estudiantes participando, y hace más de 70 años se decidió que los hijos de los trabajadores debían ingresar y decidió quitar los aranceles”, recordó. Y citó que todas esas ideas fueron ratificadas hace muy poco tiempo en las leyes de la Nación, la ley de Educación Nacional y de Educación Técnica y de Financiamiento Educativo.

Silvia Berardo, vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, reconoció que en 40 años nunca vivió una manifestación como la que se vio este martes en la ciudad. La definió “histórica, multitudinaria, emotiva y solidaria” por lo que aseguró que “quedará en nuestros corazones”.

Buscó valorar a la universidad pública, a la que señaló “siempre presente” en cualquier ámbito que uno se mueva. “Somos hijos de esta universidad y vamos a luchar con uñas y dientes para que no la desprestigien, no la desfinancien”, dijo y recordó que en la de Mar del Plata ingresaron este año 17.000 nuevos alumnos para ser parte de los 60.000 que transitan sus aulas. También recordó que hay 4.000 docentes, 870 no docentes y 800 alumnos del Colegio Illia.

La lista la había abierto Antonia Muñoz, representante de ATE y Conicet. “Soy primera generación de universidad en la familia”, dijo para valorar la oportunidad de crecimiento social que representa la enseñanza pública.

En tal sentido cuestionó lo que se vive con este gobierno y el recorte de presupuesto, congelado e impactado por la inflación. Dijo que no solo impacta sobre el funcionamiento académico sino que tiene efecto directo y paralizador sobre toda la dinámica de ciencia, técnica y tecnología que surge de estas casas de altos estudios.

Denunció que como trabajadores del Estado “sufrimos precarización laboral en Conicet y en trabajadores que renuevan contratos cada tres meses, con lo que significa en inestabilidad laboral”. “Echaron 15.000 trabajadores en áreas claves”, señaló sobre otros estatales alcanzados por el recorte de fondos. “El modelo no es para todos”, criticó.

Y se dirigió en particular al actual gobierno: “Un montón de gente que lo votó porque las cosas que se estaban haciendo estaban mal, pero eso no significa paralizar el Estado y no dar futuro a Argentina”, afirmó y expresó que mientras tanto seguirán “luchando y resistiendo” con la esperanza de “hacer un giro de 180 grados sobre estas políticas”.