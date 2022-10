Una marplatense perdió todo: "Vi como a mi casa se la devoraba el fuego delante de mis ojos"

"Estaban por venir mis amigos de Buenos Aires y salimos un minuto a la ruta porque no tenía señal en mi casa. Menos mal que antes de salir agarré mi documentación que la tenía en la caetera porque me quedé con lo puesto", contó.

Según relató Elisabet fueron solo "20 minutos" cuando llegó y empezó su "pesadilla". "Vi el resplandor, mi amiga me empezó a gritar porque quedé el shock. Vi como a mi casa se la devoraba el fuego delante de mis ojos. Estoy buscando a mi gato que no sabemos si se quedó adentro", agregó.

Los vecinos intentaron ayudarla tirando agua con jarros pero el fuego comenzó a subir y redujo todo a cenizas. "Mi amiga perdió su equipo de uñas porque trabaja de eso, su documentación, todo. Las pérdidas fueron totales. Me quedé con lo puesto, nada más. Necesito todo, me quedé sin nada. Hay cosas que me están juntando pero pido materiales de construcción, eléctricos, quiero reconectar el agua y la electricidad", sostuvo la mujer.

Sus amigos y conocidos decidieron realizar una rifa para que pueda volver a reconstruir su casa. Los números solo cuestan $100 pesos y se pueden adquirir numerosos premios. Para quieran depositar pueden hacerlo al CBU: 19100841 - Alias: somos.utopia.viva.