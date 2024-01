Una tragedia, un fallo y un viaje a Europa

NO MEJORA

“Mis clientes son los propietarios del departamento que se encuentra en el primer piso, que se desmoronó por completo. Mi clienta estaba y cayó al vacío y quedó sepultada entre los escombros, aunque afortunadamente fue rescatada por los bomberos”, refirió Juan Pablo Nofal, el abogado de la damnificada, en diálogo con el periodista Bruno Perrone, de Teleocho Informa.

“El juicio terminó hace ocho años, pero no se podía dictar sentencia porque hay otras causas encadenadas por el mismo hecho, en las cuales no fuimos parte, que no avanzaban”, refirió.

“Por daño moral lo que tiene en cuenta es el articulo 1741 del Código Civil y Comercial que determina que se da una compensación porque no es un daño económico, no se pierde una suma que hay que compensar. En este caso se determino un viaje a Europa con todo incluido para mis dos clientes", comentó el letrado.

Daniel Di Naccio, representante legal de otra damnificada, explicó que “ha sido un juicio muy largo, grande, y de muchos intereses en común. Esta era una propiedad horizontal con muchos propietarios”.

“Los demandados tuvieron el embargo de tres propiedades. Fue una sentencia condenatoria contra la propietaria y un arquitecto”, dijo luego Nofal.

“Se piensa que realizando una obra clandestina nadie se va a dar cuenta o no va a pasar nada, pero es clave que haya profesionales que nos dejen tranquilos”, aseguró Di Naccio.

