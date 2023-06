UNMDP: ¿llega la reapertura de Antropología?

Si bien la carrera de Antropología en Mar del Plata fue creada en 1968 y se convirtió en una de las primeras Licenciaturas constituidas en nuestro país, lo cierto es que en 1977, al igual que muchas otras carreras dictadas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la última dictadura cívico-militar dispuso su cierre definitivo. Sobre esto, Romanin destacó la importancia que significa para la Universidad reabrir Antropología después de 47 años: “Se trata de la última carrera que a la Facultad de Humanidades le queda por abrir para saldar sus deudas con todas aquellas que fueron cerradas durante la dictadura militar”, remarcó.

En cuanto a la situación actual en el camino hacia la reapertura, el decano de la Facultad de Humanidades afirmó: “El proceso continúa, ya que el plan de estudios aprobado por el Consejo Superior ahora tiene que dirigirse al Ministerio de Educación para su aprobación final y, una vez que eso ocurra, podríamos pasar a la etapa de inscripción de los estudiantes. Si todo sale como esperamos, en marzo del año próximo deberíamos estar iniciando las cursadas de la carrera de Antropología”.

Romanin agregó que espera recibir novedades en los próximos meses, ya que se pretende que Antropología exista como opción desde el primer período de inscripción a la Universidad: “Si no sucede en diciembre, esperamos que en febrero, donde nuevamente la Universidad abre la inscripción a estudiantes, Antropología se encuentre dentro de la oferta que brinda la Facultad”, expresó.

Un plan de estudios vanguardista

Con respecto al contenido del plan de estudios, se contempla una Tecnicatura en Antropología – de tres años de duración – y una Licenciatura en Antropología – de cinco años de duración. La Tecnicatura cuenta con una formación general en Ciencias Sociales y la presentación de las tres áreas principales en la materia: Antropología Biológica, Arqueología y Antropología Social y Cultural.

Al respecto, Romanin puntualizó: “En la Tecnicatura, existen asignaturas pertenecientes a esas tres grandes áreas y también un corpus general de Ciencias Sociales. Una vez que el estudiante termina su Tecnicatura, puede optar por una de esas tres líneas de la Antropología. Nuestro plan en ese aspecto es novedoso, ya que en Argentina lo que se encuentra son carreras de Antropología que ofrecen solo una de ellas – Biológica, Social y Cultural o Arqueología. Nuestra Licenciatura ofrece las tres, y es el estudiante el que optará por la que quiera. Esta es la novedad que tenemos dentro del conjunto de las carreras de Antropología del país, que ningún otro plan posee”.

Además, el decano detalló que estas tres líneas son muy distintas: “Por ejemplo, si uno quiere ser antropólogo con orientación biológica puede trabajar en antropología forense. En el caso de la arqueología, se puede trabajar con comunidades de más de diez o doce mil años atrás, y así mirar el pasado. Si se elige la antropología sociocultural se puede ver el presente y los distintos procesos actuales, como el de construcción de identidades y grupos”.

La importancia de la reapertura

Romanin destacó algunos puntos positivos que traerá la futura puesta en marcha de la carrera de Antropología en la ciudad: “Por un lado, se muestra que la oferta de la Universidad de Mar del Plata sigue creciendo, y que la Facultad de Humanidades continúa siendo una facultad que abre carreras nuevas”, manifestó.

En segundo lugar, afirmó que esta reapertura va a poder captar una demanda que tienen estudiantes de todo el país a través de una oferta novedosa, que ayuda a que muchos vean posibilidades concretas de trabajar en el mundo de la Antropología también en nuestra ciudad.

En este sentido, hizo hincapié en las tareas que podrían cubrirse a partir del egreso de los estudiantes: “La reapertura permitirá que existan profesionales para cubrir áreas donde se carece de ellos. Por ejemplo, Antropología Biológica se vincula perfectamente con todo el proceso del mundo submarino de la ciudad. Mar del Plata tiene una costa muy grande y solemos tener noticias sobre el hallazgo de restos óseos de animales. Esto va a permitir ser trabajado por profesionales de la ciudad que se dediquen a la temática. Además, también podrán vincularse a otros proyectos que vienen a futuro, como la construcción de la plataforma petrolera en la ciudad”, agregó.

Finalmente y como otro punto relevante, nuevamente remarcó el significado de este proyecto, iniciado con el fin de que la carrera pueda resurgir tras muchos años de su cierre, dictaminado durante el gobierno de facto: “Se repara una herida ocasionada por la dictadura. Esto nos parece importante ya que la ciudad tiene muchas cosas que no ha saldado todavía con respecto a su pasado, y este es un punto que puede destacarse. Con esta reapertura, no habrá más carreras que hayan sido cerradas por la dictadura y que no hayamos podido reabrir”.

