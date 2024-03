UPD y controles: aseguran que se hizo "un trabajo de excelencia"

Luego de la realización del UPD en Mar del Plata, desde la secretaría de Seguridad municipal trazaron un balance sobre los trabajos. Rodrigo Goncalvez, responsable del área, aseguró que “estamos muy conformes en términos generales. No entendemos este tipo de costumbres de los chicos, pero no los desconocemos, por eso los acompañamos a ellos y al resto de la comunidad para que no haya conflictos en este tipo de festejos”.