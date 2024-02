UTA anuncia un paro nacional de transporte para el jueves por falta de acuerdo salarial

Hablan de “un nuevo fracaso” al cabo de “la quinta ronda de negociaciones” entre prestadores del servicio y gremio sin que se haya encontrado un punto de acuerdo entre trabajadores que exigen una recomposición de haberes para no perder terreno frente a la inflación y empresarios que argumentan que los costos del sistema no les permiten afrontar nuevos aumentos si no cuentan con subsidios suficientes del Estado.

Si bien el anuncio es de alcance nacional, las condiciones que se han dado en Mar del Plata con la conducción de la seccional local del gremio no aseguran que la medida que se anuncia tenga plena repercusión en la ciudad. Se espera en tal sentido que las autoridades locales fijen postura al respecto.

“La Federación de Transporte no ha acercado ofrecimiento salarial alguno” porque “el Estado nacional ha suprimido todo aporte al transporte del interior”. El gremio recuerda que esta revisión de los salarios se debería haber dado “el 15 de diciembre pasado”.

Contrastan la situación con los choferes del área metropolitana, que sí han conseguido un acuerdo. Por lo que se basan en la premisa “igual remuneración por igual tarea” y en tal sentido reclaman que también los colegas del interior tengan esa suba salarial reclamada.

“Pretenden condenar a los trabajadores del interior a la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios”, dicen desde UTA y apuntan responsabilidades a quienes “tienen a su cargo la responsabilidad y la obligación de solucionar la crisis estructural del transporte federal”, por lo que los hacen cargo del impacto que esta medida de fuerza puede tener sobre casi nueve millones de pasajeros en todo el país.