Uthgra inicia plan de lucha con protestas y acampes frente a hoteles y restaurantes contra el "empleo informal"

Esta modalidad de reclamo se pondrá en marcha este martes a partir de las 15 frente a la sede que la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica tiene en calle San Luis 2548.

También anticipan acciones de similar tenor en los establecimientos comerciales que pertenecen al presidente y vicepresidente de esta entidad con la intención de exigir la “inmediata registración laboral”.

El gremio confirma que los acampes se mantendrán durante el fin de semana próximo. “Les exigimos a los integrantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica que sean los primeros en dar el ejemplo registrando correctamente a sus empleados en sus locales", insistió Santín.

Desde la conducción gremial acusan a los empresarios del sector y a la entidad que los agrupa de “hacerse la distraída con la situación que atraviesan muchos trabajadores y trabajadoras del sector y debe exigir que se cumplan las leyes laborales a los establecimientos”. “Es por ellos, que nos hartamos de esperar respuestas", expresaron.

Recordaron que realizan inspecciones permanentes en la hotelería y la gastronomía. Reconocen algunos cambios favorables pero también “algunos empresarios que no entienden” dijo Santín que “ya da vergüenza citarlos una y otra vez al Ministerio de Trabajo".

El dirigente advirtió que, en particular, la gastronomía “está en llamas con la regularización”, y que en múltiples establecimientos “a pesar de las inspecciones no logramos por la vía del diálogo que hagan lo que deben hacer”. “Si tenés un establecimiento funcionando, el personal tiene que estar registrado, no hay dobles interpretaciones, la ley es clara, pero algunos empresarios eligen no entender y mirar para otro lado”, aseguró.