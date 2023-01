UTHGRA: un verano "con mucho trabajo" e inspecciones contra la informalidad

En este escenario, UTHGRA Mar del Plata organizó para este verano un inédito operativo de control y registración laboral que contó en la primera quincena con más de 30 inspectores en las calles y el refuerzo del personal de UTHGRA Central, el Ministerio de Trabajo bonaerense y AFIP.

“Recorremos más de 20 establecimientos todos los días y somos inflexibles contra la informalidad. Se solicita audiencia en el Ministerio de Trabajo por cada establecimiento en el que encontramos trabajadores sin registrar”, precisó.

Seguido, Santín agregó: “Se ha generado muchísimo trabajo eventual, con muchos trabajadores y trabajadoras que han sido convocados para la temporada tanto en los hoteles como en la gastronomía. Celebramos ese movimiento. Sin embargo, también volvemos a advertir altos niveles de informalidad”.

“Vuelve a quedar claro que el turismo es un gran generador de trabajo, un motor de Mar del Plata. La ciudad cerró el 2022 con números récord (más de 8,8 millones de turistas, la cifra más alta desde que existen registros en Mar del Plata) y la actividad se está moviendo todo el año, con el pico en verano. Por eso no vamos a permitir de ninguna manera que el trabajo no se genere de manera genuina. Quien contrata a un trabajador o a una trabajadora, debe hacerlo como marca la ley. Y si no es así, habrá que resolverlo directamente en el Ministerio de Trabajo”, completó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata.