Vacaciones de invierno: "En la primera semana tuvimos un 6% más de arribos que en 2022"

Para empezar, remarcó que " la primera semana tuvimos un 6,63 % más de arribos y salidas desde Mar del Plata, es decir unas 1332 salidas y unos 1370 ingresos a la ciudad, comparado al 2022 donde tuvimos unas 1283 salidos y unos 1240 ingresos".

"También se notó, en esta oportunidad, que tuvimos mas adicionales para salir que para entrar a la ciudad. Muchas veces los marplatenses y las personas de la zona eligen destinos como Santiago del Estero, Mendoza o Bariloche para descansar, pero tuvimos un crecimiento grande comparado al año pasado", mencionó.

"No tuvimos muchas infracciones, algunos servicios no tenían bien en funcionamiento su tacógrafo y algunas cubiertas en malas condiciones. Respecto a los operativos que se realizaron sobre alcoholemia tanto en ruta como en terminales el 100% negativo. Esto habla claramente de que tanto los transportistas y choferes no deben tomar alcohol", declaró Azcona.

Asimismo, agregó que "respecto a la Unidad de Control Psicofísico para los conductores todos salieron positivos para salir a trabajar. Los controles fueron efectivos y los secuestros de vehículos fueron menores a los del año pasado".