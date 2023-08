Vacaciones de invierno: más de 2300 micros llegaron a Mar del Plata

Según los datos proporcionados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a Ahora Mar del Plata, esto equivale a 204 servicios más que el año anterior, un 4,4% más de ómnibus.

"También se notó, en esta oportunidad, que tuvimos mas adicionales para salir que para entrar a la ciudad. Muchas veces los marplatenses y las personas de la zona eligen destinos como Santiago del Estero, Mendoza o Bariloche para descansar, pero tuvimos un crecimiento grande comparado al año pasado", mencionó Cristian Azcona, delegado regional de la CNRT.

"No tuvimos muchas infracciones, algunos servicios no tenían bien en funcionamiento su tacógrafo y algunas cubiertas en malas condiciones. Respecto a los operativos que se realizaron sobre alcoholemia tanto en ruta como en terminales el 100% negativo. Esto habla claramente de que tanto los transportistas y choferes no deben tomar alcohol", declaró Azcona.

Asimismo, agregó que "respecto a la Unidad de Control Psicofísico para los conductores todos salieron positivos para salir a trabajar. Los controles fueron efectivos y los secuestros de vehículos fueron menores a los del año pasado".