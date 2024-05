Vecinos avivan denuncias por venta de sexo y narcomenudeo en inmediaciones de Plaza Rocha

Esta protesta, que implicó un corte parcial del tránsito sobre una de las manos de Avenida Luro, se hizo con pancartas en las que se leía el pedido de “Basta de drogas” y otra con la frase “Estamos a un pasamanos de Rosario”, que extrema el contexto y lo relaciona con el drama que se vive con el narcotráfico en el corazón de la provincia de Santa Fe.

“Manifestamos porque no hay respuestas”, contaron Lisandro y Gastón, dos de los vecinos que oficiaron como voceros ante Teleocho Informa. Aseguran que han hablado con autoridades policiales y municipales pero las soluciones no aparecen. “Siempre tenen una excusa para no resolver el problema”, aseguraron.

Consideran que el panorama en el barrio “empeoró” porque no solo se ven travestis sino que detrás de ellos hay un movimiento de otra gente a los que señalan como quienes llegan para comprar droga. “Los fisuras están dando vuelta por acá”, graficaron sobre quienes merodean y no siempre en óptimas condiciones.

Una vecina, con énfasis, se quejó porque han perdido la tranquilidad de salir a la calle cuando están en un barrio de macrocentro. Apuntan que las complicaciones comienzan después de las 18 y se agravan apenas anochece. “Nos tienen que estar vigilando para entrar a nuestras casas porque hay gente tirada en la puerta de los edificios”, dijo y señaló cierto temor al cruzarse con estos individuos.

Uno de los vecinos apuntó que la Plaza Rocha es uno de los epicentros. Describió un movimiento de gente sobre veredas y calles y un resguardo hacia la zona parquizada cuando aparece algún móvil policial.

“Se acercan y dura diez minutos la solución, el problema vuelve a surgir enseguida”, dijeron sobre lo poco que dura el efecto de la fuerza de seguridad presente.

Señalaron puntos de encuentro para venta de droga en Luro y La Pampa, Luro y Chaco e incluso en calles paralelas a la avenida, como San Martín o Rivadavia, hasta San Juan. “Se mueven de un lado a otro”, remarcaron.

Además de pedir mayor intervención de fuerzas de seguridad y el propio municipio sugirieron que se los conmine a realizar sus actividades de venta de sexo en otro punto de la ciudad.

“Esto no es un hecho aislado ni una sensación porque es de todos los días, lo vivimos así y esto hace un tiempo acá no pasaba”, aseguraron.