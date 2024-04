Vecinos y comerciantes de Plaza Rocha denuncian inseguridad potenciada por narcomenudeo a cielo abierto

Los damnificados, entre ellos los que han sufrido el delito en carne propia y los que temen ser los próximos en la lista, coincidieron en el Club Quilmes en busca de unificar el reclamo y apuntar a solicitar soluciones, ya sea al municipio o los responsables policiales de la jurisdicción.

“Que sepan que estamos en lucha y no vamos a parar porque la inseguridad es muy grande”, aseguraron los participantes de esta reunión en la que esperaban que se pudiera presentar alguno de esos que pueden dar respuesta. Funcionarios o con uniforme.

quilmes 3.jpg

Carolina y María del Carmen, dos de las participantes, denuncian que a la zona de Plaza Rocha se trasladó durante las noches lo que en otros tiempos se veía en inmediaciones de Luro y Uruguay, punto de inicio de la presencia de la comunidad trans. Primero con prostitución y luego, confirmado por operativos judiciales, narcomenudeo.

“Nos dicen que no se puede prohibir la prostitución, pero el problema acá no es venta de sexo sino la venta de drogas”, dijeron sobre esta situación cotidiana que, remarcaron, no se desarrolla en las sombras sino que está a la vista de todos. “Gritan, se pelean, no se puede dormir”, aseguraron.

Y viven entonces con este panorama cotidiano en el que, describen, deben tomar medidas de seguridad que suman costos. También cerrar más temprano, lo que reduce posibilidad de ventas. Y aún así sufrir las consecuencias de ese entorno. “Hay comerciantes que han sufrido hasta tres robos en la misma semana”, confirman los vecinos.

“La gente no quiere bajar del auto porque tiene miedo y los vecinos que no quieren salir ni a pasear al perro”, detallaron en este encuentro en el que insisten en la posibilidad de ser escuchados por el intendente Guillermo Montenegro o algún funcionario del área Seguridad.

“Nos dicen que no estamos solos, pero estamos solos”, insisten sobre algunas voces del gobierno local que se han acercado para asegurarles que los acompañan, pero que entienden que se quedan en esas palabras y nunca llegan a los hechos que reclaman, que es contar con medidas de seguridad y poner freno a los delitos.