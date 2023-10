Ventas con tarjeta de crédito: "Hay muchos comerciantes que no quieren asumir ese riesgo"

El Presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano , analizó la preocupante situación económica que llevó a varios comercios a no realizar ventas con tarjetas de crédito . También se refirió a la caída del consumo, la incertidumbre reinante y las importaciones.

“Nosotros no vamos a impulsar ninguna medida de ese tipo de manera colectiva”, aclaró sobre la posibilidad de dejar de vender con tarjetas de crédito en todo su sector.

“Cada uno se tiene que manejar con absoluta libertad. Además, es imposible unificar los criterios. Es entendible que no quieran vender con tarjeta porque tiene comisiones y se cobra a 20 días, que hoy por hoy es una eternidad”, aclaró Fasano.

“Hay muchos comerciantes que no quieren asumir ese riesgo. Hay una visión pesimista del uso de las tarjetas. Lo que tanto se invirtió por los bancos y el Estado, hoy ese sistema se ve peligrando porque no resulta conveniente”, reconoció quien está al frente de la entidad creada en 1971 y que agrupa a los industriales, fabricantes, empresarios y comerciantes del rubro.

Sobre los saltos del dólar, quien asumió en septiembre del año pasado dijo que “este es más frenético por la proximidad de las Elecciones. Lo primero que ocurre es una gran paralización, nadie quiere entregar sus productos y los comerciantes no saben a qué precios vender porque no tienen reposición”.

“Todo se frena. Algunos venden a pérdida, otros no quieren vender. Desde junio del año pasado hasta el cierre, hubo desabastecimiento. Este año hay caída en las ventas, en el mostrador, eso hizo que nos hayamos stockeado a la fuerza porque no tenemos salida. Este año no sirve como referencia para ningún programa”, refirió quien lleva 55 años al frente su empresa.

“Es muy difícil conseguir dólares. Hay mucha brecha y lo que conviene es importar, no conviene generar empleo y producir, el negocio es ganar con esa brecha gigante que no debería existir”, destacó en el cierre de la entrevista en el móvil de Teleocho Informa.