Verano 2024: el diario de viaje de un turista chileno en Mar del Plata

“Ya llevábamos algunos días en La Feliz y no habíamos salido más allá de la zona del hotel, es decir, playa Bristol, Casino y alrededores. En pleno plan vagancia veraniega y se nos ocurrió ir a conocer el Puerto”, comenzó relatando “Pato”.

puerto 2.jpg

“Pero nos dimos cuenta que no quedaba tan cerca, así que ir caminando no era una opción, más aún si tomamos en cuenta que mi suegra tiene problemas de movilidad. Era un día que no andaba mucho transporte público y tampoco pasaban taxis en ese momento, así que nos pedimos un Uber, el cual apareció luego de unos minutos”, continuó.

“Tomamos el Uber y en un viaje de 15 minutos desde el centro llegamos a un lugar que tiene mucho edificio abandonado (el puerto de granos con el enorme escudo argentino a la vista de todo, propio del primer peronismo) y todo lo que le rodea tiene reminiscencias de la Boca o incluso de la zona portuaria de Ushuaia, era el Puerto de Mar del Plata, exactamente a la zona de los pesqueros” redactó en otro pasaje del posteo en su extenso blog, hoy página web llamada Director de Micros.

“Una diferencia que me llamó la atención (recuerden, quien escribe es chileno y de la región de Valparaíso, donde el puerto es el mejor ejemplo del mestizaje cultural chileno) es que el Puerto marplatense podría estar perfectamente enclavado en algún lugar de Calabria o Sicilia, quedando claro la impronte italiana de la migración argentina, apellidos de los negocios, un viejo cantando canzonetas o al menos el estilo del sonido y la estética y nombres de los barcos, eran claramente un pedazo del sur de Italia enclavada en el Atlántico y a la vez, un claro recordatorio de las contradicciones argentinas”, analizó.

puerto 1.jpg

Pero volviendo a nuestro relato, nos bajamos del Uber y nos fuimos a la zona comercial donde hay restoranes con precios más baratos que Buenos Aires (es cosa de buscar precios), negocios donde venden toda clase de chucherías para los turistas y pescaderías que vendían tanto pescado fresco como latas, con precios similares a los porteños, pero con mucha más variedad”, describió.

“No crean que es muy grande, será a lo sumo algo así como una media cuadra, pero lo que te llama la atención es la gran cantidad de lobos marinos que andan pululando por el sector, ya acostumbrados a la presencia humana sin mayores problemas”, se sorprendió el chileno.

“Seguimos recorriendo el Puerto de Mar del Plata hasta que llegamos hasta donde sale la lancha que da vuelta la bahía. La pensamos... ¿subimos o no? Al final decidimos que sí, ya que no todos los días andábamos por acá”, afirmó “El Pato”.

“Pagamos y nos embarcamos a un lanchon techado, muy al estilo de los que recorren Tigre, lleno de turismo local que es el 99% del que viene a La Feliz. Esperamos varios minutos hasta que se llenara la embarcación y por fin salimos del muelle del puerto para nuestro paseo”, relató sobre el inicio de la experiencia en el mar.

“Apenas salimos, quien manejaba el barquito toma el micrófono y comienza a hablar de las diversas cosas que nos rodeaban: diques flotantes, pesqueros, muelles, barcos de todo tipo y de las instalaciones del puerto”, contó.

puerto 12.jpg

“Todas cosas que para quien es de Valparaíso (como quien escribe) puede parecer conocido, pero para la mayoría de los que estábamos en el barquito, que son muchos del interior de la Argentina, es algo totalmente novedoso, sobre todo para los niños”, afirmó quien residió mucho tiempo en Flores.

“Luego de unos minutos, dejamos las instalaciones del Puerto para dirigirnos unos minutos hacia mar abierto. Estuvimos navegando en alta mar, eso sí a pocos kilómetros de la costa, pero a una distancia que permitiera ver la ciudad a la distancia y tener una perspectiva que desde tierra nunca la ibas a tener de Mar del Plata”, relató el chileno.

“Llegamos a la altura del Hotel Costa Galana, el mismo donde Mirtha Legrand hacía sus programas en verano (cosa que recalcó quien nos contaba sobre el puerto, además de ser un hotel cinco estrellas) y comenzamos nuestro retorno al puerto”, continuó con el relato.

puerto 231.jpg

“Pasamos por fuera de la Base Naval, de la playa privada de la Armada Argentina (aún mantienen privilegios pese a no ser factor de poder en el país) y del Club de Yates, para luego regresar a nuestro punto de partida el muelle”, destacó en su posteo.

Así terminábamos nuestro paseo por el Puerto de Mar del Plata, volviendo al muelle de donde partimos. De ahí nos volvimos al centro de Mar del Plata, en taxi, ya que hacía un buen rato que no pasaba el colectivo (micro, bus o pesero), saliendo menos de la mitad del Uber”, afirmó quien ahora vive en Villa Crespo.

Además, el turista chileno recomendó: “¿Vale la pena ir al Puerto? Sí, si quieres comer comida fresca del mar, ver una Mar del Plata que sea más allá del cliché playero y si está el día lindo, recorrer su bahía.