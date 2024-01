Verano 2024: los impactos del turismo en el ambiente

En este contexto y con la temporada de verano marplatense en marcha, María José López, licenciada en Turismo, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, reflexionó sobre los impactos del turismo en el ambiente y conocer su perspectiva sobre la situación en Mar del Plata.

“El turismo siempre va a generar impactos”, aseguró. “Pueden ser buenos o malos y en distintos aspectos: en lo económico, en lo sociocultural, en lo político y en lo ecológico. Hay que entender que el ambiente es el tipo de relación que hay entre la sociedad y la naturaleza”

“Cuando existe un gran recurso, como una playa, un lago o una montaña, que es valorado socialmente y es la materia prima o el insumo de la actividad, tiene que ser intervenido para la gente pueda desplazarse, para la gente pueda hospedarse, tiene que haber tratamiento de residuos, infraestructura, accesibilidad”, remarcó ante el sitio Portal Universidad.

“Cuando es intervenido y gestionado es transformado y esa transformación siempre va a generar algún impacto que hay que minimizar”, afirmó.

basura en la calle mp.jpg

En los años 60 o 70, con el boom del turismo masivo, la dimensión ambiental no era tenida en cuenta. “Lamentablemente en el turismo dominó y sigue dominando la lógica económica. ¿Qué queremos? Más turistas y más dinero. Lo ambiental sigue estando postergado. Lo ideal es que uno lo incorpore y empiece a tender las relaciones, generar medidas y dar respuestas para ir minimizando estos impactos”, dijo la licenciada.

“Hoy tenemos más en cuenta lo ambiental por lo menos en lo discursivo y en algunos aspectos. Venimos lento, pero somos conscientes de que hay límites en el uso”, destacó.

En comparación con las décadas pasadas, hoy se reconoce más la importancia ambiental en el discurso turístico, pero aún hay desafíos pendientes.

En tal sentido, López señaló que en Mar del Plata persisten problemas como la concentración en espacios de playa reducidos, la sobreurbanización en la costa, el escaso cuidado del agua, la privatización de espacios públicos y la contaminación.

En cuanto al consumo de agua, la experta mencionó: “es excesivo y no solo responsabilidad de los turistas, ya que la convivencia entre turistas y residentes en la playa contribuye al problema”. Además, destacó la falta de compromiso de los concesionarios de balnearios y otras prácticas nocivas, como la acumulación de basura.

playa mdp.png

Luego, López resaltó la necesidad de acciones de sustentabilidad integradas y adaptadas a las condiciones y potencialidades de cada destino turístico. En Mar del Plata, donde el turismo de sol y playa en verano y el turismo urbano durante el resto del año crean picos de consumo, la planificación de la infraestructura y los servicios es crucial”. “Un destino no es sustentable o no sustentable, el turista no es bueno o malo. Hay gradientes. Es un proceso de transición, de reconvención de los procesos productivos donde hay más o menos grado de avance. Hay que seguir avanzando, pero no tan lento porque lo ambiental es urgente. Se ven las señales: calentamiento global, incendios forestales, inundaciones. Es un signo de que ya es urgente y hay soluciones que son muchos más simples y otras que son más complejas”, alertó.

“Hoy la calidad ambiental es también cuestión de competitividad de un destino”, dijo la licenciada. En un primer momento, en los 60 aproximadamente con decir que había playa la gente se trasladaba a vacacionar. Hoy en día el turista está más informado y hay destinos emergentes y más competitivos. “La gente empieza a entender que la calidad ambiental es un diferencial de los destinos”, aseguró López.