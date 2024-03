Vía Crucis en Mar del Plata: una multitud recorrió las calles del centro

En el sitio web del Obispado de Mar del Plata, acompañando con fotos de la recorrida, expresaron algunas palabras del Papa Francisco sobre la segunda Estación del Vía Crucis.

via crucis mar del plata.jpg

“Jesús, nosotros también cargamos nuestras cruces, a veces muy pesadas: una enfermedad, un accidente, la muerte de un ser querido, una decepción amorosa, un hijo que se perdió, la falta de trabajo, una herida interior que no cicatriza, el fracaso de un proyecto, una esperanza más que se malogra… Jesús, ¿cómo rezar ahí? ¿Cómo hacerlo cuando me siento aplastado por la vida, cuando un peso oprime mi corazón, cuando estoy bajo presión y ya no tengo fuerzas para reaccionar?”, expresaron.

“Tu respuesta se encuentra en una invitación: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, (Mt 11,28). Ir a ti; yo, en cambio, me encierro en mí mismo, rumiando mentalmente, escarbando en el pasado, quejándome, hundiéndome en el victimismo, paladín de negatividad”, reprodujeron.

via crucis mar del plata222.jpg

“Vengan a mí; no te ha parecido suficiente decírnoslo, sino que has venido a nosotros para tomar nuestra cruz sobre tus hombros, y quitarnos su peso. Esto es lo que deseas: que descarguemos en ti nuestros cansancios y sinsabores, porque quieres que en ti nos sintamos libres y amados. Gracias, Jesús. Uno mi cruz a la tuya, te traigo mi fatiga y mis miserias, pongo en ti todo el agobio que tengo en mi corazón”, cerraron.