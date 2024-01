Embed - Viajó en moto de California a Mar del Plata: "La nafta es más barata en Argentina que en EE.UU."

"La idea del viaje surgió hace 10 años, pero tuve un accidente y dos operaciones de hombro y no lo pude hacer. El año pasado se dio todo para hacer este gran viaje", dice Jorge en diálogo con Buenas Mañanas, el programa de Canal 8.

"Es una locura, pero no es imposible. Hay que organizar el viaje con mucho tiempo. Te pasan cosas que no pensás que te van a ocurrir. Por ejemplo, cuando llegué a un hotel de México tenía una rueda desinflada, tuve que ponerme a desarmarla y llevarla a arreglar", cuenta.

Jorge optó por alojarse en hoteles y no llevar carpa. "Elegía hoteles que tuvieran un garaje para mi moto. Pasaba la noche y seguía viaje. Si me gustaba el lugar, me quedaba dos o tres noches. No tenía apuro para llegar", comenta.

image.png

En su diario de viaje hay fotos con su moto en distintos países, entre ellos El Salvador, Panamá y Ecuador. "Es más barato el combustible en Argentina que en Estados Unidos. Mientras más pobre es el país, más barata es la gasolina. En Estados Unidos un tanque de casi 4 litros cuesta 7 dólares, mientras que en México es más barato y sale 5 dólares", compara.

Para no pasar sobresaltos, Jorge cuenta que llevaba en su moto una caja de herramientas, un GPS, un estabilizador de dirección para los caminos de ripio y además le colocó protecciones a "Matilda".

image.png

"Me voy a ir a Buenos Aires en marzo y la moto la mando en avión", dice Jorge tras un viaje inolvidable. Una experiencia única.