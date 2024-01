Video: a 30 años de la inauguración de la polémica Playa Franka de Moria Casán

“La idea surge porque hago nudismo y acá no tenía ningún lugar para hacer nudismo o en todo caso tomar sol en topless. Pensé ‘¿por qué no puedo tener un lugar acá?’. Me dijeron una playa y yo al principio propuse un deck, una terraza especial para la gente del medio, que fuera como un VIP, para tomar sol desnudas o en topless para no tener marcas en la piel”, contó en su momento.

Si bien no resultó un negocio rentable, fue un “boom” mediático que generó mucha repercusión. Con Vadalá a cargo de los papeles, la diva se dedicó a la promoción. Primero fueron notas y después acciones de marketing tan efectivas como el recordado “corte de corpiños”. Amigas de la vedette, compañeras, modelos en busca de cámara y desinhibidas veraneantes se prestaban cada temporada a una inauguración que consistía en que la anfitriona diera cuenta de la parte superior de sus bikinis, tijera mediante.

Pero todo el ruido y el efecto que lograban los topless no se repetía en los números. El principio del fin de la movida de Moria llegó en el 2000, con la muerte de Mario Castiglione (padre de su hija Sofía Gala) y la separación de Luis Vadalá. Si bien la sociedad en la playa y en otros emprendimientos continuaba, algo se había roto entre ellos. La confianza no fue la misma y el escándalo mediático en torno a la ruptura no ayudó para nada.

En 1997, un temporal que azotó particularmente la zona de Mar Chiquita y Santa Clara había destruido buena parte de la infraestructura del lugar. De todos modos, se pudo rearmar después de una inversión muy importante que tuvieron que hacer los accionistas.

Playa Franka resistió hasta cerrar en la temporada de verano de 2004. A partir de ahí, a la moral y las buenas costumbres se sumó una deuda millonaria que terminó siendo el tiro de gracia del emprendimiento. Ese año, el Municipio de General Pueyrredon abrió una licitación para la nueva concesión del espacio.

