Video: abrió el portón, el viento lo tiró y casi se le cae encima

Antonella Biondo salía de su casa y se ve en el video, que se volvió viral y alcanzó 1,7 millones de reproducciones en TikTok, cómo evitó un accidente por apenas segundos. La cámara registró que al darse vuelta para volver a su vehículo el portón se derrumbó producto del viento.

“Miren cómo arranca mi día. Zafé por menos de un minuto”, escribió la joven en el video que dura alrededor de 40 segundos. Allí se ve cómo la chica se quedó absolutamente inmóvil sin poder creer que no había sufrido ni un rasguño.

El clip obtuvo más de 40 mil “me gusta” y generó una ola de comentarios por parte de los usuarios de TikTok. “Qué mal que estamos si lo primero que pensamos fue que le iban a robar”, “Mirá el lado positivo: no tuviste que cerrarlo”, “El portón: yo los días nublados no laburo”, “Like si pensaste que la iban a robar”, “El portón: estoy cansado jefe...”, “Le falta el tope al portón para que no salga de la guía y del soporte de arriba que evita que se caiga”, “Menos mal que no le pasó nada”, fueron algunos de los mensajes en la red social.