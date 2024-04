Video: apareció un elefante marino en Punta Mogotes y asombró a todos

El animal se quedó reposando en la arena mojada, y se dio aviso a las autoridades para reportar su presencia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/nicoduarte8591/status/1776981602200867316&partner=&hide_thread=false Mar del Plata. Punta mogotes pic.twitter.com/mnMAezgYnP — Nicolas A. Duarte (@nicoduarte8591) April 7, 2024

"La presencia de elefantes marinos en Mar del Plata data de hace varios años, pero en los ultimos tiempos se ven con mayor frecuencia porque las poblaciones han ido creciendo. Mucha gente piensa que salen por perdidos, enfermos o buscan ayuda. En realidad es algo natural. Para estos animales la playa es parte de su entorno. Son muy océanicos y sienten la necesidad de salir a la playa, ya sea para descansar o durante su periodo de muda, estos animales mudan la piel y en esta epoca necsitan completar este ciclo fuera del agua", expresó Juan Lorenzani, titular de Fauna Argentina.

La principal recomendación que brindó el especialista es mantener una distancia de entre 10 y 15 metros al animal para darle la tranquilidad y el descanso que necesitan.

"Hasta ahora ningún caso registro un animal que haya salido a morir o esten enfermos. No hay que preocuparse, no son situaciones de emergencia. Cuando uno ve un especimen lo principal es no acercarse, tomar entre 10 y 15 mts, a esa distancia fotografiarlos si quieren y poder disfrutar de una fauna autóctona que se presenta en nuestra playa y que son visitantes tambien de esta temporada", concluyó Lorenzani.